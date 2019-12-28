На трассе в районе Айн-эс-Сохна на Красном море в Египте туристический автобус столкнулся с грузовиком. В нём находились граждане Индии, Малайзии и Китая.
В результате случившегося шесть человек погибли, пострадали 24 человека, включая 20 туристов.
По информации новостного сайта «Сада аль-Баляд», причиной происшествия стал разрыв шины грузовика, из-за чего и произошла авария.
Как ранее писал NEWS.ru, в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и КамАЗа в Омске пострадали семь человек. ДТП произошло 28 декабря около 07:40 (04:40 мск) на Ленинградской площади.
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