Фото: The_Tharwat/twitter.com

В татарском городе Нижнекамск во время новогоднего корпоратива один из участников напал на аниматора, который был в костюме панды.

В Интернете появилась видеозапись случившегося. На ней видно, как пьяный мужчина напал на аниматора, выступавшего в центре зала, повалил его и начал избивать. При этом одна из присутствующих женщин держала...