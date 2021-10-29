В ДТП с автобусом в Турции пострадали девять россиян

В турецкой Анталье в ДТП с автобусом пострадали девять россиян, в том числе два ребёнка. Как сообщили в генконсульстве России, авария произошла по пути в аэропорт, куда направлялась группа туристов из 12 человек. Все пострадавшие доставлены в больницу, передаёт РИА Новости.

ДТП случилось в населённом пункте Серик. По данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, пересёк разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Состояние троих раненых, в том числе двух несовершеннолетних детей, оценивается как средней тяжести.

Для выяснения ситуации на место выехал сотрудник генконсульства в Анталье.

Водитель транспортного средства задержан правоохранительными органами до выяснения обстоятельств инцидента, — сообщили в российской дипмиссии.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на два месяца владельца пассажирского автобуса, столкнувшегося с КамАЗом в Калмыкии. Также под стражу был заключён предприниматель из Дагестана, организовавший перевозку.

ДТП произошло в ночь на 24 октября на 246-м километре автодороги Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь. Автобус, следовавший по маршруту Махачкала — Санкт-Петербург, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем КамАЗ. Погибли шесть человек, включая ребёнка, ещё восемь пострадали.