В ДНР совершено покушение на экс-главу Минобороны республики

Министерство госбезопасности Донецкой Народной Республики (МГБ) сообщило, что была предпринята попытка теракта в отношении экс-министра обороны Владимира Кононова. В результате подрыва был ранен местный житель, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства республики.

Сегодня, 22 февраля, в 16:32 в районе пересечения улиц Лазаренко и Цусимской совершена попытка террористического акта в отношении бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова. В ходе совершённого подрыва получил минно-взрывную травму с отрывом правой конечности местный житель, — говорится в сообщении.

Пострадавший направлялся на встречу с Кононовым.

Ранее сообщалось, что в Донецке в нескольких десятках метров от здания правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) прогремел мощный взрыв. Взорванный УАЗ принадлежал начальнику Народной милиции ДНР Денису Cиненкову. Он не пострадал.

В Луганске на стоянке представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК) был взорван автомобиль. В результате пострадали руководитель представительства и водитель.