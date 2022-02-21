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В Луганске взорван автомобиль

20:41, 21 февраля 2022
В Луганске взорван автомобиль Фото: lic_lpr/t.me
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В Луганске, на стоянке представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК) был взорван автомобиль. В результате пострадали руководитель представительства и водитель, сообщает «ЛуганскИнформЦентр» в Telegram-канале.

У здания представительства ЛНР в СЦКК произошёл взрыв! Детали уточняются, — говорится в сообщении.

В Народной милиции ЛНР считают, что взрыв автомобиля был покушением на главу представительства республики в СЦКК. В ведомстве добавили, что мирные жители ранений не получили.

Жители Луганска расcказали, что взрыв был мощным. По словам очевидцев, он был такой cилы, что даже вдали от эпицентра вылетели стёкла в окнах домов.

Ранее в Донецке в нескольких десятках метров от здания правительства Донецкой народной республики (ДНР) прогремел мощный взрыв. Взорванный УАЗ принадлежал начальнику Народной милиции ДНР Денису Синенкову. Он не пострадал.

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