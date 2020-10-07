В Дагестане при аварии со школьным автобусом погибли четыре человека

https://static.news.ru/photo/ee5e4f0a-08b4-11eb-bc31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Управление МВД по Республике Дагестан

В Дагестане произошло крупное ДТП с участием школьного микроавтобуса, есть погибшие и раненые.

Недалеко от посёлка Рыбалко вблизи города Кизляр столкнулись два КАМАЗа, две фуры, автомобиль «Лада Веста» и школьный микроавтобус «Газель». По предварительным данным, погибли четыре человека, ещё десять получили травмы.

Всех детей увезли в больницу. Есть ли среди погибших школьники пока не сообщается, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Как писал ранее NEWS.ru, внедорожник под управлением звезды «Холостяка» Виктории Коротковой 5 октября около 23:00 сбил пешехода, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте на Кутузовском проспекте в Москве. После столкновения с Gelandewagen пострадавшего отбросило под колёса другой машины. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Короткову доставили в больницу с сотрясением мозга и ушибами голеней.