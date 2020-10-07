В Дагестане при аварии со школьным автобусом погибли четыре человека

В Дагестане произошло крупное ДТП с участием школьного микроавтобуса, есть погибшие и раненые.
Недалеко от посёлка Рыбалко вблизи города Кизляр столкнулись два КАМАЗа, две фуры, автомобиль «Лада Веста» и школьный микроавтобус «Газель». По предварительным данным, погибли четыре человека, ещё десять получили травмы.
Всех детей увезли в больницу. Есть ли среди погибших школьники пока не сообщается,
Как писал ранее NEWS.ru, внедорожник под управлением звезды «Холостяка» Виктории Коротковой 5 октября около 23:00 сбил пешехода, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте на Кутузовском проспекте в Москве. После столкновения с Gelandewagen пострадавшего отбросило под колёса другой машины. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Короткову доставили в больницу с сотрясением мозга и ушибами голеней.
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