12 экспертиз, $75 тыс. за голову: в чем обвиняют Героя РФ Магасумова СК назначил 12 экспертиз по делу Героя России Магасумова, обвиняемого в убийстве

Фото: kremlin.ru/Алексей Майшев/РИА «Новости»

Ирек Магасумов

Следственный комитет назначил 12 экспертиз по делу замкомандира 74-й отдельной мотострелковой бригады Героя России Ирека Магасумова, которого обвиняют в убийстве 18-летней девушки в Луганске. Что известно о ходе расследования, как произошло преступление, почему за его голову ВСУ назначили награду?

Что рассказал адвокат Героя России Магасумова

Как сообщал NEWS.ru, по делу подполковника Магасумова назначено 12 экспертиз, в том числе медико-криминалистическая, баллистическая и психолого-психиатрическая.

Адвокат Алексей Сандалов заявил, что эксперты намерены исследовать одежду Героя России и его сослуживца на предмет следов пороха. Также специалисты хотят проверить на вменяемость обвиняемого и его свидетелей.

Где сейчас находится Магасумов

Подполковника арестовали 11 октября. Спустя месяц Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил без изменения решение об аресте.

Когда и как произошло убийство

По данным следствия, 11 августа Магасумов и старший лейтенант Павел Яськевич познакомились с двумя девушками в кафе «Панорама» в Луганске. Позже они вышли на улицу и пришли на площадку, где «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» подполковник застрелил одну из девушек.

Согласно версии защиты, выстрел случайно произвел сослуживец Магасумова, когда проверял патроны в пистолете, а сам обвиняемый несколькими минутами ранее покинул место инцидента.

Как писал Telegram-канал Mash, сторона защиты утверждает, что явку с повинной написал Яськевич.

«По версии защиты, подполковника и Героя России вообще не было рядом во время выстрела. Потому что за несколько минут до инцидента его вызвонил сослуживец, до которого докопались пятеро парней в татуировках, и попросил помочь. Магасумов бросился туда, а Яськевич остался с девушками. Убирая оружие, он случайно спустил курок и попал в девушку. Испугавшись, он скрылся с места, а девушка скончалась в машине скорой. По нашей информации, после этого старший лейтенант написал явку с повинной, но задержали все равно Магасумова», — сообщал Mash 29 сентября.

Издание «Коммерсант» со ссылкой на источник писало, что, согласно результатам баллистической экспертизы оружия, пистолет был в заводском исполнении, исправен и не мог произвести случайный выстрел в результате «удара или падения».

Реакция российских чиновников

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в конце сентября подтвердил версию адвокатов обвиняемого.

«В деле есть явка с повинной другого офицера, признающего, что именно он случайно выстрелил из своего (!) пистолета, смертельно ранив девушку. Само орудие преступления на другой день нашли у него при обыске. Ряд сослуживцев говорят, что он признавался им в содеянном и даже сбрил бороду, чтобы его не опознали», — писал он в своем Telegram-канале.

Губернатор Кемеровской области, где дислоцируется 74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, Сергей Цивилев 29 сентября обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль проведение следствия в отношении Магасумова.

«Воинскую службу в зоне специальной военной операции подполковник Магасумов проходит в 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, которая дислоцируется в Юрге. Мне как губернатору Кузбасса небезразлична судьба Ирека Магасумова. Считаю, что Герой России и кавалер трех орденов Мужества имеет право на тщательное и непредвзятое расследование и справедливый суд. И пока кузбассовцы защищают нашу Родину там, на передовой, считаю своим долгом защищать их честь и доброе имя здесь, в родном регионе», — писал он в своем Telegram-канале.

Что известно о подполковнике Магасумове

С 24 февраля 2022 года принимает участие в специальной военной операции России. 2 августа 2023 года президент РФ Владимир Путин лично наградил Магасумова медалью «Золотая звезда» Героя России.

По данным депутата Хинштейна, за голову Магасумова ВСУ назначили награду в $75 тыс.

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