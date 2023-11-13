Украинскому военному в ДНР вынесли приговор за расстрел мирных жителей СК: экс-солдата ВСУ приговорили к 30 годам за убийство гражданских в Мариуполе

Фото: СК РФ

Сапера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Завалецкого приговорили к 30 годам колонии за убийство пяти жителей Мариуполя и военнопленного, сообщили в СК России. Верховный суд ДНР признал его виновным в применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте, а также в покушении и убийстве двух и более лиц по мотивам политической и идеологической ненависти.

Доказательства, собранные СК России, признаны Верховным судом ДНР достаточными для вынесения приговора командиру отдельного инженерно-саперного взвода морской пехоты ВСУ Олегу Завалецкому. Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 30 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в СК России.

По информации ведомства, преступления были совершены в марте 2022 года на территории Мариупольского высшего металлургического профессионального училища, где была оборудована позиция ВСУ. Двух гражданских Завалецкий застрелил в подвале учебного заведения, еще двух — в тамбуре душевой. Пятого мирного жителя осужденный убил на территории детского сада № 113. Военнопленного Завалецкий убил после допроса.

В сентябре военнослужащий морской пехоты ВСУ Валентин Василенко, ответственный за убийство 14 мирных жителей, был приговорен в ДНР к пожизненному заключению. Преступления он совершил в марте 2022 года во время боев за Мариуполь.