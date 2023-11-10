Героя России оставили под стражей по делу об убийстве девушки Суд в Ростове оставил под арестом Героя России Магасумова за убийство девушки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил под стражей Героя России подполковника Ирека Магасумова, обвиняемого в убийстве девушки, передает РИА Новости. Таким образом он продолжит находиться в СИЗО до 3 января 2024 года. Обвиняемый участвовал в заседании по видеосвязи из ЛНР.

Постановление Луганского гарнизонного военного суда от 11 октября 2023 года об избрании Магасумову меры пресечения в виде заключения под стражу <...> оставить без изменения, апелляционные жалобы защитников — без удовлетворения, — объявил судья.

По версии следствия, в августе Магасумов с сослуживцем познакомились с двумя девушками в кафе Луганска. Позже они вышли на улицу и пришли на площадку с лавочками, где из-за конфликта Герой РФ застрелил одну из барышень. При этом защита настаивает, что курок случайно спустил сослуживец подсудимого, проверяя патроны в пистолете.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что в деле есть явка с повинной другого офицера, который признался, что именно он случайно выстрелил в девушку из своего пистолета. А Магасумов просит вернуть его в зону СВО.

В конце октября двоих контрактников с Дальнего Востока задержали по делу об убийстве девяти человек в Волновахе. Преступление произошло ночью. Погибшие были членам одной семьи, среди них — 53-летний хозяин с 48-летней женой, их сын с супругой, ее брат и двое детей — четырех и восьми лет. Все убитые находились в разных комнатах, некоторые лежали на кроватях.

Оба военнослужащих признались в совершенном преступлении. По их словам, они задумали убить только главу семьи Эдуарда Капканца и двух его взрослых сыновей, с которыми произошел конфликт. Женщины и дети стали случайными жертвами.