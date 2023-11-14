Убийство Политковской, помилование, СВО: кто такой Сергей Хаджикурбанов РБК: осужденный за организацию убийства Политковской участвует в СВО

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Мемориальная доска в память о журналистке Анне Политковской

Бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, осужденный за организацию убийства журналистки Анны Политковской, был помилован и принимает участие в СВО, сообщил его адвокат. Что об этом известно?

«По первому контракту Хаджикурбанов участвовал в СВО в качестве заключенного, дальше был помилован и теперь участвует в СВО как вольнонаемный военный, заключив контракт с Минобороны. Он работал в спецназе в 90-е годы, у него есть опыт, вероятно, поэтому ему сразу предложили командную должность. Я считаю, что в каком-то смысле справедливость восторжествовала, так как считаю, что он не причастен к убийству Анны Политковской», — сообщил РБК адвокат.

По информации Baza, Сергей Хаджикурбанов попал в зону СВО еще в конце 2022-го. Он начал службу в должности командира отделения разведки.

«Он неоднократно ходил в тыл противника, выполняя со своими бойцами специфические для разведчиков задачи. Вскоре Хаджикурбанов дослужился до командира батальона. Как отметил другой источник, „чтобы зеку от командира отделения дойти до комбата за пару месяцев, нужно реально быть Рэмбо“», — пишет источник.

Официального подтверждения этой информации не было.

Что известно про убийство Анны Политковской

Журналистка Анна Политковская была застрелена в подъезде своего дома в Москве 7 октября 2006 года. Как установил суд, в июле 2006 года уроженец Чечни Лом-Али Гайтукаев получил заказ на убийство женщины. Для этого он сформировал преступную группу. В нее были привлечены начальник отделения 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы подполковник Дмитрий Павлюченков, братья Рустам, Джабраил и Ибрагим Махмудовы и экс-сотрудник РУБОП ГУВД Москвы Сергей Хаджикурбанов.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Сергей Хаджикурбанов

Кто такой Сергей Хаджикурбанов, как его судили

Сергей Хаджикурбанов — бывший оперативник РУБОП (занимался этническими преступными группировками). Он был задержан в 2007 году по обвинению в организации убийства журналистки Анны Политковской. В 2009-м суд присяжных признал его невиновным.

Через некоторое время Хаджикурбанова опять задержали по делу о вымогательстве у Сергея Павлюченкова — еще одного организатора убийства Политковской. Его снова обвинили в причастности к смерти журналистки. На скамье подсудимых вместе с Хаджикурбановым оказались Лом-Али Гайтукаев, три брата Махмудовых и Сергей Павлюченков. Сам Хаджикурбанов до конца отказывался давать показания и заявлял о своей невиновности.

Он утверждал, что обвинение строится лишь на показаниях Павлюченкова, который оговорил его, поскольку должен был крупную сумму денег. Что же касается Павлюченкова, он заключил сделку со следствием и получил 11 лет (срок его заключения истек в феврале 2023-го). Третий организатор убийства Политковской — Лом-Али Гайтукаев скончался в колонии.

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