Основатель «Трезвых дворов» получил 11 лет за наркоторговлю в Челябинске

https://static.news.ru/photo/3828f52e-e180-11ea-9b00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сосновский районный суд Челябинска вынес приговор 34-летнему спортсмену и борцу за трезвость Антону Худякову. Мужчину признали виновным в торговле наркотиками и приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Изначально обвинение просило назначить мужчине 12 лет лишения свободы, но смягчающим обстоятельством было признано наличие малолетнего ребёнка.

Суд установил, что Худяков забрал три свёртка с наркотиками из тайника в посёлке Большой Исток в Свердловской области. 49,7 грамма мефедрона были обнаружены у него при досмотре автомобиля Nissan на трассе М-5 «Подъезд к Екатеринбургу» в июле 2019 года.

Вину в совершении преступления он отрицал, признавал лишь вину в незаконных приобретении и хранении наркотических средств для собственного употребления и указывал на свою наркотическую зависимость, — заявили в пресс-службе суда.

При обыске у мужчины были найдены пакеты-грипперы и разноцветная лента-скотч. Защита утверждала, что подсудимый хотел использовать пакеты для фасовки семян для матери, а также спортивного питания, а разноцветная лента должна была использоваться в оборудовании вольера для попугаев.

Как сообщает издание 74.RU, свидетели на суде заявили, что мужчина торговал наркотиками. Худяков утверждал, что его оговаривают.

Спортсмен очень эмоционально воспринял приговор. Он начал громить клетку в суде, в зал заседания вызвали дополнительных конвоиров.

Худяков основал в 2014 году в Челябинске движение «Трезвые дворы». Его члены ходили по дворам и общественным местам города и требовали от пьющих людей отказаться от алкоголя. Позже из-за конфликта с другим участником проекта Худяков покинул движение.

По данным челябинских СМИ, в 2018 году другой активист «Трезвых дворов» Вячеслав Токарев отправился на шесть лет в колонию за торговлю метилэфедроном.

NEWS.ru писал, что житель Волгоградской области спрятал плантацию конопли на кукурузном поле. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.