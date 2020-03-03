Представитель Минздрава Алексей Васильев сообщил о госпитализации моряка, который прибыл из Ирана. У него были выявлены признаки ОРВИ.
Сегодня в Астраханской области прибыло судно из Ирана. На борту находится экипаж 13 человек. При проверке были выявлены признаки заболевания ОРВИ у одного из моряков. Судно в порт не швартовалось, моряк был эвакуирован на лодке и госпитализирован для обследования на инфекционные заболевания в обсервацию, — заявил он.
На данный момент корабль находится на карантине. Все члены экипажа проходят экспресс-тест на определение коронавируса. Медики принимают все необходимые меры безопасности.
NEWS.ru писал ранее, что смертность от нового коронавируса значительно превысила смертность от сезонного гриппа.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен