https://static.news.ru/photo/516599ac-5d6e-11ea-bb44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

Процент умерших из-за нового коронавируса составляет 3,4%, что значительно выше смертности от сезонного гриппа. Такие данные озвучил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

На глобальном уровне около 3,4% заболевших COVID-19 умерли. Для сравнения: в результате сезонного гриппа в основном умирает намного меньше, чем 1% инфицированных, — написал глава ВОЗ в Twitter.

По данным на 3 марта, эпидемия коронавируса затронула 90 936 человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более трёх тысяч заболевших. Выздороветь удалось 47 995 пациентам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор призвал граждан, вернувшихся из стран, где зафиксирован коронавирус, звонить на горячую линию и информировать о дате и месте пребывания за рубежом. В ведомстве также заявили о необходимости обращаться за медицинской помощью при первых признаках респираторной инфекции.