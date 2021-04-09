Утилизируемый корабль загорелся в Баку

Пожар начался на утилизируемом корабле в Баку, сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.
В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на разрезаемом на части корабле, пришвартованном к берегу в посёлке Бибиейбат Сабаильского района города Баку, — уточнили в ведомстве.
На место происшествия прибыли пожарные государственной противопожарной службы МЧС. Продолжаются работы по тушению огня,
Как писал NEWS.ru, в ГУ МЧС России по Амурской области сообщили, что кардиохирургический центр Благовещенска, где 2 апреля произошёл пожар, проходил проверку на пожарную безопасность в 2015 году. Тогда было выявлено четыре нарушения, связанных с эксплуатацией путей эвакуации и систем оповещения людей о пожаре.