16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Утилизируемый корабль загорелся в Баку

10:08, 10 апреля 2021
Фото: Fövqəladə Hallar Nazirliyi/facebook.com

Пожар начался на утилизируемом корабле в Баку, сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на разрезаемом на части корабле, пришвартованном к берегу в посёлке Бибиейбат Сабаильского района города Баку, — уточнили в ведомстве.

На место происшествия прибыли пожарные государственной противопожарной службы МЧС. Продолжаются работы по тушению огня, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в ГУ МЧС России по Амурской области сообщили, что кардиохирургический центр Благовещенска, где 2 апреля произошёл пожар, проходил проверку на пожарную безопасность в 2015 году. Тогда было выявлено четыре нарушения, связанных с эксплуатацией путей эвакуации и систем оповещения людей о пожаре.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео