Утилизируемый корабль загорелся в Баку

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Эдвард Бил, устроивший 1 апреля аварию с участием восьми автомобилей, заявил, что собирает пять миллионов рублей. Деньги предназначаются в качестве компенсации пострадавшей по вине блогера Марии Артёмовой.

В эмоциональных интервью Бил, который находится под домашним арестом, заявлял, что продаст все свои машины, чтобы оплатить лечение женщины. Однако подписчики Била подсчитали, что его автопарк стоит гораздо дороже. Для...