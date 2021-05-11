Устроивший стрельбу в казанской школе сам сдался полиции

https://static.news.ru/photo/5d4227ee-b250-11eb-9daf-96000091f725_660.jpg Фото: AP/TASS

Устроивший стрельбу в гимназии № 175 в Казани 19-летний молодой человек сам сдался полиции. Он вышел к силовикам с поднятыми руками, пробыв в здании всего восемь минут. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Молодой человек начал подготовку к нападению за несколько месяцев, по меньшей мере с февраля. Он звонил в оружейные магазины и интересовался компонентами снайперской винтовки.

Некоторое время спустя он занялся оформлением разрешения на оружие и в конце апреля получил его. Предполагается, что с приобретением оружия ему помог старший брат.

Telegram-канал также опубликовал фото с места ЧП. На них видны вещи стрелка и сумка с боеприпасами.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, восемь человек, кроме того, 21 человек получил ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

Как сообщалось, на допросе стрелок заявил, что два месяца назад ощутил себя богом, а также отрёкся от своей матери.