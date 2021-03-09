Уральского журналиста нашли мёртвым в его доме

https://static.news.ru/photo/7c58ce4c-8106-11eb-9525-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Корреспондента портала URA.RU Олега Манварова нашли мёртвым в его доме в Свердловской области.

По факту смерти мужчины следственным отделом по городу Березовский Следственного комитета по Свердловской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, явных признаков криминальной смерти нет, смерть была ненасильственной, — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Сам информационный ресурс сообщает, что причины смерти журналиста пока не определены. По данным СК РФ, кончина Манварова не носила насильственного характера, передаёт РИА Новости.

Журналист работал в URA.RU с ноября 2020 года. Он освещал события, связанные с силовыми структурами и криминальной сферой. Среди его последних резонансных публикаций были материалы о пожаре в екатеринбургской высотке, унёсшем жизни восьми человек, и торговце оружием с востока Украины.

Глава екатеринбургской редакции портала Арсений Ваганов выразил соболезнования родным и близким Манварова.

Как писал NEWS.ru, в мае 2020 года в Москве откроют памятник погибшим журналистам. Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев отметил, что монумент фактически готов и уже получил одобрение художественной комиссии столицы. Гусев напомнил, что с начала 1990-х годов погибло порядка 500 российских журналистов.