https://static.news.ru/photo/835418a6-5253-11ea-a77a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Памятник погибшим журналистам будет установлен в Москве на Арбате в мае 2020 года, сообщил председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

Памятник сам готов. Осталось только установить. Я думаю, что, может быть, в мае месяце, после празднования 75-летия Великой Победы, мы сумеем это сделать, — отметил Гусев.

По его словам, монумент одобрен художественной комиссией столицы. Все разрешения получены. Он напомнил, что с начала 90-х годов погибло порядка 500 российских журналистов, передаёт ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, во Франции вандалы осквернили памятник бывшему президенту Жаку Шираку спустя четыре дня после его открытия. Статуе, которую установили в Ницце, неизвестные отрубили пальцы.