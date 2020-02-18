Памятник погибшим журналистам будет установлен в Москве на Арбате в мае 2020 года, сообщил председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.
Памятник сам готов. Осталось только установить. Я думаю, что, может быть, в мае месяце, после празднования 75-летия Великой Победы, мы сумеем это сделать, — отметил Гусев.
По его словам, монумент одобрен художественной комиссией столицы. Все разрешения получены. Он напомнил, что с начала 90-х годов погибло порядка 500 российских журналистов,
Как ранее передавал NEWS.ru, во Франции вандалы осквернили памятник бывшему президенту Жаку Шираку спустя четыре дня после его открытия. Статуе, которую установили в Ницце, неизвестные отрубили пальцы.
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