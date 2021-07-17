Умер второй ребёнок из троих детей, сбитых студенткой в Москве

Второй ребёнок из троих сбитых 18-летней Валерий Башкировой на Mazda в Солнцеве, умер от полученных травм.Об этом сообщает Telegram-канал ГИБДД Москвы.

У трёхлетнего малыша диагностировали перелом голени, сотрясение и травму головы.

Второй малыш, попавший в ДТП на улице Авиаторов, скончался в больнице. Уточнение: малыш в момент ДТП был на беговеле, ему 3 года, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала LIFE SHOT, девушка в момент совершения ДТП была в состоянии алкогольного опьянения. Однако, сама она прежде утверждала, что не заметила переходивших дорогу троих детей, а также их маму и бабушку, потому что в этот момент «сидела в телефоне».

Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. На страшных кадрах видно, как машина проносится по переходу, даже не притормаживая перед ним. Дети разлетаются в стороны как кегли, детская коляска с малышом отлетает на приличное расстояние и переворачивается.

Ранее Никулинский районный суд Москвы отправил 18-летнюю Валерию Башкирову, сбившую трёх детей на пешеходном переходе на западе столицы, под домашний арест. Девушке предъявили обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Ей вменяется нарушение правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть человека.