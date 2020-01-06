Представитель посольства Киева в Иране сообщил, что списки погибших на данный момент устанавливаются.
Также источник сообщил, что сотрудники посольства уже работают в аэропорту Тегерана, но окончательных списков на данный момент нет,
Директор Управления по ЧС Ирана заявил, что шансов на то, что среди пассажиров и экипажа разбившегося самолёта «Украинских авиалиний» есть выжившие — нет. Спасатели на данный момент тушат обломки «Боинга».
Как писал NEWS.ru ранее, Красный Полумесяц опубликовал фотографии с места, где разбился украинский самолёт. На снимках видны разбросанные фрагменты обшивки самолёта, многие из которых обуглены. Также на фотографиях есть прибывшие на место происшествия автомобили и вертолёт.
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