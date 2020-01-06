https://static.news.ru/photo/f00ae4b8-31d6-11ea-8195-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iranian_RCS/twitter.com

Представитель посольства Киева в Иране сообщил, что списки погибших на данный момент устанавливаются.

Также источник сообщил, что сотрудники посольства уже работают в аэропорту Тегерана, но окончательных списков на данный момент нет, передаёт РИА Новости.

Директор Управления по ЧС Ирана заявил, что шансов на то, что среди пассажиров и экипажа разбившегося самолёта «Украинских авиалиний» есть выжившие — нет. Спасатели на данный момент тушат обломки «Боинга».

Как писал NEWS.ru ранее, Красный Полумесяц опубликовал фотографии с места, где разбился украинский самолёт. На снимках видны разбросанные фрагменты обшивки самолёта, многие из которых обуглены. Также на фотографиях есть прибывшие на место происшествия автомобили и вертолёт.