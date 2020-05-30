Украинские силовики заявили о трёх обстрелах их позиций в Донбассе

https://static.news.ru/photo/95eb08c2-a289-11ea-bfb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Valishvili/Global Look Press

В штабе операции объединённых сил Украины заявили, что зафиксировали три обстрела своих позиций в Донбассе со стороны российских вооружённых формирований. Накануне украинские силовики заявили о 13 обстрелах, в результате которых был ранен один военнослужащий.

30 мая вооружённые формирования РФ три раза нарушили режим прекращения огня, применяя минометы калибра 82 мм, пусковые установки разных систем и крупнокалиберные пулемёты, — говорится в сообщении штаба в Facebook.

Уточняется, что пострадавших и погибших в результате этих обстрелов нет.

Как писал NEWS.ru, украинские силовики пытаются помешать полётам беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий. Он также отметил, что считает данные действия силовиков провокациями.

Военный конфликт на юго-востоке Украины длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области объявили о своей независимости от страны после смены власти в результате Майдана. Власти пытаются установить контроль над территориями силовыми методами.