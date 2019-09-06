Жительница Уфы занималась развратными действиями на глазах у прохожих, а затем убежала, повторяя слова оригинальной молитвы.
Событие произошло в ночь с 4 на 5 сентября, однако известно о нём стало только спустя несколько дней, когда по социальным сетям распространилось видео, снятое одним из очевидцев, информирует
Молюсь за упокой всех, кого убила и свела с ума, — неоднократно повторила девушка, перед тем как скрыться.
Горожане, ставшие свидетелями происшествия, предположили, что героиня видеоролика находилась под воздействием наркотиков.
Как ранее писал News.ru, жительницу Москвы пришлось госпитализировать с болевым шоком после интимной близости с партнёром в гостинице.