https://static.news.ru/photo/912a78ac-d16c-11e9-a2b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Friedel/imago stock&people/Global Look Press

Жительница Уфы занималась развратными действиями на глазах у прохожих, а затем убежала, повторяя слова оригинальной молитвы.

Событие произошло в ночь с 4 на 5 сентября, однако известно о нём стало только спустя несколько дней, когда по социальным сетям распространилось видео, снятое одним из очевидцев, информирует «Комсомольская правда» . В ролике едва одетая девушка занимается мастурбацией на глазах у прохожих. После вопроса одного из очевидцев, всё ли с ней нормально, девушка надела бельё и убежала.

Молюсь за упокой всех, кого убила и свела с ума, — неоднократно повторила девушка, перед тем как скрыться.

Горожане, ставшие свидетелями происшествия, предположили, что героиня видеоролика находилась под воздействием наркотиков.

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