Учёному Голубкину предъявили обвинение в государственной измене

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Учёному Центрального аэродинамического института (ЦАГИ) Валерию Голубкину предъявили обвинение в государственной измене. Об этом журналистам сообщил его адвокат Александр Тимошенко.

Только что Голубкину предъявили обвинение по статье 275 «Госизмена», свою вину он не признал, — заявил защитник журналистам ТАСС.

70-летнего Валерия Голубкина арестовали до 12 июня по решению Лефортовского суда Москвы. Обстоятельства дела не разглашаются. Кроме ЦАГИ профессор работает в Московском физико-техническом институте (МФТИ), где заявили, что он не принимал участия в научной работе и не имел допуска к секретным сведениям.

Ранее экс-полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Александр Воробьёв был приговорён к 12,5 года лишения свободы за госизмену. Слушания проходили в закрытом режиме. Чиновника арестовали 5 июля 2019 года.

Как писал NEWS.ru, в Севастополе суд приговорил пенсионерку к 12 годам колонии по обвинению в государственной измене. Она передавала Украине секретные сведения военного характера. По данным журналистов, женщина собирала информацию об отдельном авиационном полке Черноморского флота: сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных, таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных в мирное время.