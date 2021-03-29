Российскую пенсионерку посадили на 12 лет за госизмену в пользу Украины

https://static.news.ru/photo/e13fe9ae-9073-11eb-9d0a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Севастопольский городской суд приговорил местную пенсионерку к 12 годам колонии по обвинению в государственной измене. Женщина передавала Украине секретные сведения военного характера.

Гражданка Д. признана виновной <...>, ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — говорится на сайте севастопольского горсуда.

Как уточнил РИА Новости осведомлённый источник, речь идёт о пенсионерке Галине Довгополой. По данным ФСБ, она по заданию украинской военной разведки «целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера».

Как сообщает ТАСС, Довгополая, в частности, собирала информацию об отдельном авиационном полке Черноморского флота: сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных, таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных в мирное время.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Как писал NEWS.ru, 31 января 2020 года силовики предъявили обвинение в государственной измене жительнице Севастополя Галине Довгополой. Арбитраж продлил срок задержания крымчанки на три месяца, из СИЗО она сможет выйти только 27 апреля. Другие комментарии в суде предоставить отказались, сославшись на секретность материалов дела.

29 ноября 2019 года в ФСБ сообщили, что в Севастополе была задержана 64-летняя гражданка РФ, которую якобы завербовали украинские спецслужбы. По данным ведомства, она собирала секретную военную информацию и передавала её в Главное управление разведки Минобороны Украины.