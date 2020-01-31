https://static.news.ru/photo/d21b6b40-4427-11ea-a42e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Силовики предъявили обвинение в государственной измене жительнице Севастополя Галине Довгополой. Об этом сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко.

По её словам, арбитраж продлил срок задержания крымчанки на три месяца, передаёт «Интерфакс». Она выйдет из СИЗО только 27 апреля.

Другие комментарии в суде предоставить отказались, сославшись на секретность материалов дела.

29 ноября 2019 года в ФСБ сообщали, что в Севастополе была задержана гражданка РФ, которую якобы завербовали украинские спецслужбы. По данным ведомтсва, она собирала секретную военную информацию и передавала её в Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как ранее писал NEWS.ru, Орджоникидзевский районный суд Харькова признал виновным в госизмене учёного Мехти Логунова. По данным следователей, он собирал для России сведения о государственных оборонных заказах Минобороны Украины, что нанесло ущерб обороноспособности и госбезопасности страны.