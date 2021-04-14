Бывший помощник полпреда в УрФО получил срок за госизмену

https://static.news.ru/photo/57bb6450-9d08-11eb-a33a-96000091f725_660.jpg Александр Воробьёв Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывшего полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва осудили за государственную измену. Ему назначили наказание в виде 12,5 года лишения свободы. Свой срок Воробьёв отсидит в колонии строгого режима. Такое решение в среду, 14 апреля, принял Мосгорсуд.

Воробьёв был задержан, арестован и уволен с занимаемой высокой должности 5 июля 2019 года. Бывшего чиновника обвинили в том, что он выдавал иностранному государству информацию, которая становилась известна ему по службе. Все слушания по его делу проходили в закрытом формате. Дело в том, что в деле присутствовали материалы под грифом «совершенно секретно».

Известно, что обвинение просило посадить экс-чиновника на 13 лет.

Приговором суда Воробьёв признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — цитирует сообщение Мосгорсуда «Интерфакс».

В юности Воробьёв учился в школе в Варшаве. У него есть второе гражданство — польское. По имеющимся данным, он передавал Польше сведения с заседаний Совета безопасности. В деле о госизмене фигурируют ещё двое россиян. Их зовут Сергей Лыхмус и Владимир Васильев. Другие подробности дела неизвестны.

Как ранее передавал NEWS.ru, Лефортовский суд Москвы арестовал до 12 июня 70-летнего профессора Московского физико-технического института (МФТИ) Валерия Голубкина по делу о государственной измене. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе суда.