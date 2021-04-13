Суд заключил под стражу профессора МФТИ Голубкина по делу о госизмене

https://static.news.ru/photo/3bd4923a-9c4e-11eb-b323-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лефортовский суд Москвы арестовал до 12 июня 70-летнего профессора Московского физико-технического института (МФТИ) Валерия Голубкина по делу о государственной измене. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе суда.

Обстоятельства дела не разглашаются. Отмечается, что заявленная статья предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката подсудимого, своей вины он не признаёт. Кроме Голубкина в деле присутствуют другие фигуранты.

В МФТИ рассказали, что Голубкин не имел допуска к секретным сведениям и не принимал участия в научной работе. При этом профессор также работал в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).

Как сообщал NEWS.ru, Севастопольский городской суд приговорил местную пенсионерку к 12 годам колонии по обвинению в государственной измене. Суд согласился с доводами следствия о том, что женщина передавала Украине секретные сведения военного характера.