Суд заключил под стражу профессора МФТИ Голубкина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал до 12 июня 70-летнего профессора Московского физико-технического института (МФТИ) Валерия Голубкина по делу о государственной измене. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе суда.
Обстоятельства дела не разглашаются. Отмечается, что заявленная статья предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. Как
В МФТИ рассказали, что Голубкин не имел допуска к секретным сведениям и не принимал участия в научной работе. При этом профессор также работал в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).
Как сообщал NEWS.ru, Севастопольский городской суд приговорил местную пенсионерку к 12 годам колонии по обвинению в государственной измене. Суд согласился с доводами следствия о том, что женщина передавала Украине секретные сведения военного характера.