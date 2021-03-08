Убежавшая из Кузбасса журналистка рассказала о преследованиях её семьи

https://static.news.ru/photo/85281756-8009-11eb-9ac9-96000091f725_660.jpg Наталья Зубкова Фото: frau.zubkova_bakulina/vk.com

Главный редактор издания «Новости Киселёвска» Наталья Зубкова, покинувшая Кемеровскую область после нападения и угроз, сообщила о преследованиях, с которыми столкнулись оставшиеся в регионе члены её семьи. Об этом она рассказала в видеообращении к сотрудникам МВД и прокуратуры.

По словам Зубковой, после её отъезда из города Киселёвска полиция ежедневно наведывается к ней домой и «пугает» не только её мужа, но и соседей.

Я прошу вас прекратить данное преследование <...>. Я уехала из города только лишь потому, что вы на протяжении длительного времени абсолютно не обращали никакого внимания на мои заявления. И я думаю, что вам как сотрудникам полиции <...> доподлинно известно, почему я уехала, — говорит Зубкова.

Она отметила, что на местном анонимном сайте «Без цензуры», специализирующемся на критических публикациях про оппонентов местных властей, «миллион раз было озвучено», что в её доме в Киселёвске стоит прослушка, что, «к сожалению, подтвердилось». Также она опасается, что у неё хотят отнять дочь, которую она в связи с отъездом перевела на домашнее обучение.

Я имею полное право согласно законодательству РФ уехать из дома, не находиться по месту постоянной регистрации в течение 90 суток. Я имею полное право согласно закону РФ перевести ребёнка на семейное обучение. Прекратите преследовать мою семью, — призывает Зубкова.

Она также обещает «бороться как мать за своего ребёнка».

Как писал NEWS.ru, в конце февраля Наталья Зубкова была вынуждена покинуть Кемеровскую область после нападения на неё, а также из-за давления на независимую прессу в регионе. Незадолго до этого силовики врывались домой к кемеровскому журналисту и главреду издания «Абажур» Роману Куприянову, а также к активисту ОНФ Максиму Увчатову. Их проверяли на причастность к скандалу с распространённой в Сети аудиозаписью, на которой человек, похожий на губернатора региона Сергея Цивилёва, обещал «откошмарить» оппозицию.

О «внимании» со стороны кемеровских силовиков также рассказывала московская журналистка Анастасия Кашкина, которая в январе ездила в Кузбасс и общалась с Натальей Зубковой.