Быстро и не раздумывая: почему кузбасская журналистка вынуждена скрываться

Главный редактор издания «Новости Киселёвска» в Кемеровской области Наталья Зубкова была вынуждена покинуть город после нападения на неё и из-за давления на независимую прессу. Журналистка призналась, что опасается за жизнь и здоровье детей, она неоднократно обращалась в полицию города с жалобами на угрозы, но та якобы бездействовала. Женщина рассказала о своих злоключениях генпрокурору России Игорю Краснову и предупредила, что если с ней или её родными что-то случится, это будет на его совести. В Профсоюзе журналистов отмечают, что Кузбасс является «особым» российским регионом, где положение независимых СМИ вызывает опасение. NEWS.ru выяснил, почему Наталье Зубковой пришлось уехать из Киселёвска, чем она известна, а также как себя чувствует местная пресса.

Троллинг и допросы

Наталья Зубкова 27 февраля выложила на YouTube своё видеообращение к генпрокурору Игорю Краснову, губернатору Кузбасса Сергею Цивилёву и мэру Киселёвска Максиму Шкарабейникову. В нём она рассказала, что 25 февраля на неё было совершено нападение . Тогда неизвестный подошёл к ней на улице и посоветовал, чтобы журналистка «нигде больше не открывала свой рот», в противном случае плохо будет детям. В результате ей вместе с младшей дочерью пришлось покинуть город «быстро, не раздумывая», опасаясь не только атак со стороны неизвестных, но и репрессивных действий со стороны местных силовиков.

Я была вынуждена уехать с ребёнком, так как понимаю, что для МВД в нашем городе <...> нет ничего святого. Для них [не проблема] устроить обыск, а после фото с оперативных мероприятий оказываются в открытом доступе <...>. Я не могу допустить, чтобы эти товарищи копались в нижнем белье детей, а после сливали фото детских трусиков в открытый доступ, — рассказала в обращении Зубкова.

В беседе с NEWS.ru она отметила, что несмотря на отъезд, продолжит работу над порталом «Новости Киселёвска» и не собирается уходить из профессии. Более того, Наталья Зубкова пообещала в ближайшее время рассказать новые подробности о своих «недоброжелателях». Таковыми она, например, считает мэра города Максима Шкарабейникова, а также местных жителей Анну Чурсину и Антона Реутова.

Максим Шкарабейников Максим Шкарабейников/vk.com

Глава Киселёвска ещё летом 2019 года жаловался на Наталью Зубкову в прокуратуру за то, что журналистка якобы устраивает несанкционированные «публичные мероприятия». Под последними чиновник имел в виду интервью с обитателями проблемных городских кварталов. Издание «Новости Киселёвска» первым публиковало материалы о подземном пожаре недалеко от жилых домов, а также о червях в местном водопроводе. Если наличие второй проблемы местным властям пришлось признать , то за публикацию про подземное возгорание журналистку пытались привлечь по статье КоАП «Распространение в СМИ и Интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка». Однако административное преследование в результате прекратили.

Недовольство местных властей работой предположительно вызвали апокалиптические репортажи про «чёрный снег» в Киселёвске, о чём в 2019 году писали даже западные СМИ. По словам Зубковой, низкое качество воздуха в городе связано с деятельностью функционирующих в его окрестностях девяти угольных разрезов.

На одну из встреч с Зубковой пришло около 200 местных жителей, которые стали жаловаться на низкое качество питьевой воды и угольную пыль. На мероприятии присутствовали и сотрудники полиции, а после него Шкарабейников пригласил главреда к себе и, по её утверждению, сказал , что «больше вам такое делать не позволят, теперь вами займутся специальные органы».

Про местного юриста и председателя совета предпринимателей Киселёвска Антона Реутова Наталья Зубкова ещё в 2018 году писала критическую публикацию, которую её герой счёл порочащей честь, достоинство и деловую репутацию и даже выигрывал местные суды. На сайте «Новости Киселёвска» даже появлялось опровержение в мае 2020 года, но, как подчёркивали в издании, без удаления оспариваемой статьи. Реутов отсудил у издания порядка 155 тысяч рублей, после чего летом 2020-го, по утверждению Зубковой, он пришёл к ней домой с приставами и дважды ударил её по лицу, пытаясь не допустить видеосъёмку происходящего. В связи с этим журналистка обращалась в полицию, а позднее устраивала голодовку.

Антон Реутов/vk.com Антон Реутов

В одной из публикаций утверждалось, что пенсионерка из Киселёвска Валентина Логинова несколько лет живёт на 8,5 тысячи рублей в месяц, столько же с неё якобы высчитывается в пользу Реутова, которому также в результате сомнительной схемы досталась принадлежавшая женщине двухкомнатная квартира. В октябре прошлого года стало известно, что на юриста и предпринимателя завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК (кража с причинением значительного ущерба гражданину), а также по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Как рассказала Наталья Зубкова в своём видеообращении, расследование уголовного дела Реутова завершено, однако не факт, что она пойдёт в суд из-за истечения сроков давности.

Пока это происходит, Валентина Ивановна Логинова продолжает жить впроголодь. Она хоть и ветеран труда, но она же не Игнат Артёменко (потерпевший по делу оппозиционера Алексея Навального о клевете. — NEWS.ru), чьё достоинство отстаивает каждый единоросс <...>. Валентина Ивановна всего лишь ветеран труда с 40-летним стажем на самых вредных производствах, — комментирует Зубкова.

Некая 43-летняя жительница Киселёвска Анна Чурсина, про которую журналистка упоминает в своём обращении, появилась в её жизни после истории о поборах в местной школе № 24 . При этом, как отмечала Зубкова, в 2019 году данному общеобразовательному учреждению дали 32 млн рублей на ремонт, но здание школы «стянуто железными скобами, трещины идут от крыши до самого фундамента».

Анна Чурсина Анна Чурсина/vk.com

После обнародования информации об этом в одной из соцсетей пользовательница под ником «Анна Чурсина» в комментариях стала защищать директора школы и критиковать главреда «Новостей Киселёвска». Позднее, как сообщает Зубкова, Чурсина якобы устроила её травлю в Сети.

Несколько месяцев вокруг меня создаётся странный фон при помощи Чурсиной и её компании <...>. Особо усердствует канал, фото с которого моим родным присылались с номера телефона, под которым у некоторых адвокатов и юристов области подписано Лариса Гладун — сотрудник отдела, сами догадайтесь какого... Вроде народ должна защищать от подобных рассылок, но делает всё наоборот, — отметила в видеообращении Зубкова.

Журналистка безуспешно пыталась жаловаться на троллинг и даже прослушку , данные которой стали появляться в Сети. Местные СМИ предполагали, что огласке предавалась конфиденциальная информация и о других жителях региона после их задержаний или иных следственных действий с участием кузбасского Центра «Э».

Несостоявшееся аутодафе

Наталье Зубковой поступали и анонимные угрозы. В личных сообщениях главный редактор «Новостей Киселёвска» получила «приглашение» на публичную казнь в формате аутодафе «на площади перед администрацией». Но и эти угрозы остались безнаказанными, зато журналистка одной из первых косвенно попала под недавно ужесточённую президентом Владимиром Путиным статью УК о клевете, на допрос по которой её вызывали во время новогодних каникул.

Роман Куприянов Наталья Зубкова/vk.com

Стоит отметить, что в феврале кемеровские силовики устраивали обыски у журналиста, редактора независимого издания «Абажур» Романа Куприянова и активиста ОНФ Максима Увчатова . Оба они критикуют региональную власть и в частности губернатора Сергея Цивилёва. Примечательно, что после следственных действий на анонимных интернет-ресурсах, специализирующихся на атаках против оппозиции, появились скриншоты из личной переписки Куприянова. К нему силовики ворвались «через балконный проём».

По словам Куприянова, причиной визита стали размещённые в открытом доступе аудиозаписи, на которых человек с голосом, похожим на голос губернатора региона, обещает «откошмарить» любого, кто обратится на него в прокуратуру, называет организаторов протестов «наркоманами» и обещает «затоптать» любого, кто будет нападать на власть. По некоторым данным, силовики считают, что запись была получена через взлом компьютеров в областной администрации. Но позднее в авторстве записей признался местный предприниматель Вячеслав Чернов. По его словам, аудиозапись сделана им во время визита Цивилёва в 2018 году в посёлок Шерегеш Таштагольского района Кузбасса и «является вырезками из личного диалога между [Черновым] и Цивилёвым». Сам глава региона эту историю не комментировал.

Вячеслав Чернов Вячеслав Чернов/facebook.com

Как рассказал NEWS.ru активист Профсоюза журналистов Игорь Ясин, Кемеровская область наряду с несколькими другими регионами входит в число тех, где ситуация с правами человека в целом и журналистов в частности «одна из самых плачевных» в России. Он напомнил, что в июне 2020 года мировой суд в Кемерово вынес предупреждение за отсутствие регистрации в МИД РФ в качестве иностранного корреспондента российскому журналисту Роману Янченко. В марте прошлого года силовики задержали его в Новокузнецке, во время освещения одиночных пикетов экологических активистов, протестующих против использования каменного угля. А затем на него составили административный протокол по ч. 1 ст. 19.20 КоАП (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)) за то, что он делал репортаж для издания, зарегистрированного в Польше.

Янченко был не единственным представителем сферы медиа, пострадавшим от незаконного преследования «за работу без лицензии». Ранее в марте в Кемерово оформили протокол по той же административной статье на известного в регионе блогера Михаила Алфёрова, — отмечали в Профсоюзе журналистов.

Как рассказывает NEWS.ru сопредседатель организации Софья Русова, условия труда для работников СМИ, особенно в нестоличной России, стали «сложнее и опаснее». Иногда журналисты в регионах «остаются совершенно наедине с проблемой». Также она обратила внимание на то, что медиарынок в провинции сузился, особенно это касается изданий, «которые поднимают острые проблемы и не находятся под цензурой властей». Эти люди, как отмечает активистка, остаются «единственными, кто транслирует альтернативную и независимую от властей точку зрения на происходящее в регионе события».

Когда появляется небольшое независимое СМИ, вокруг него появляется группа сторонников, читателей. Люди начинают получать дополнительную информацию, это становится угрозой для определённых людей, иногда представителей власти, иногда каких-то крупных бизнесменов, которые могут критиковаться в публикациях. Тогда в регионах жизнь журналиста становится очень сложной, но правоохранители, к сожалению, недопонимают всей значимости обращений, которые посылают им работники СМИ. Каждое их заявление должно быть тщательно рассмотрено, особенно заявление об угрозах, которые могут стать вполне реальными. Профсоюз журналистов и работников СМИ считает, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, безусловно, должен обратить внимание на нездоровую ситуацию с Натальей Зубковой, встретиться с ней и гарантировать ей безопасность как человек, отвечающий за порядок в регионе. Мы обращаемся к нему с этой просьбой и надеемся, что он примет меры для обеспечения защиты и безопасности журналистки и её семьи. Софья Русова сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ

По словам Русовой, Наталья Зубкова и её коллеги «находятся под особым прицелом со стороны различных групп — и бизнес-групп, и политиков». И на сегодняшний момент журналистика, по её словам, — это «одна из самых опасных профессий, тем более если ты занимаешься острыми социальными проблемами». Поэтому, отмечает она, угрозы в адрес главреда «Новостей Киселёвска» следует воспринимать серьёзно.

NEWS.ru обращался за комментарием в администрацию Киселёвска, чтобы выяснить отношение руководства города к ситуации с Зубковой, а также к её изданию. Представитель пресс-службы администрации высказал мнение о том, что местные власти не давили на журналистку и не вынуждали её бежать из города, однако официальный комментарий мэрия на момент публикации материала не предоставила.

В подготовке материала также принимала участие Марина Ягодкина.