https://static.news.ru/photo/fd09f892-bfd1-11e9-b9b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Трое взрослых людей и один подросток погибли в результате столкновения автомобиля ВАЗ-21074 и ЗИЛа. Легковушка въехала в идущий по трассе впереди себя грузовик.

По предварительным данным виноват 61-летний водитель ВАЗа, который не соблюдал дистанцию, из-за чего произошло столкновение. В числе погибших — 59-летняя и 49-летняя женщины, 14-летний мальчик, сообщает республиканское МВД .

По факт ДТП проводится проверка, известно, что все погибшие проживали в селе Ийи-Тал.

Ранее News.ru сообщал, что ребёнок погиб и двое взрослых пострадали в ДТП в Приморье в результате столкновения иномарки с двумя машинами. Водитель автомобиля Toyota Corolla, 36-летняя женщина ехала из Владивостока в направлении Хабаровска.