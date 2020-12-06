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Происшествия

Трое подростков погибли в машине, врезавшейся в табун лошадей в Башкирии

07:11, 06 декабря 2020
Фото: Russian Look/Global Look Press

Трое подростков в возрасте 15-16 лет погибли в ДТП с наездом на табун лошадей в Башкирии. Происшествие случилось у деревни Атавды в Абзелиловском районе республики.

Пятеро подростков решили покататься на иномарке Daewoo Nexia, но сидевший за рулём не справился с управлением, и машина врезалась в табун лошадей. В результате двое 16-летних юношей погибли на месте, один 15-летний подросток умер в больнице, сообщает РИА Новости.

Две 16-летние девочки, находившиеся в машине, получили травмы и доставлены в больницу. На данный момент полицейские выясняют, кому принадлежит автомобиль, как за его рулём оказался подросток и кто является владельцем лошадей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пять человек стали жертвами аварии, которая произошла на трассе Краснодар — Ейск в Каневском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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