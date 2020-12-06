Трое подростков погибли в машине, врезавшейся в табун лошадей в Башкирии

https://static.news.ru/photo/1d83f5d0-3779-11eb-8b57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Look/Global Look Press

Трое подростков в возрасте 15-16 лет погибли в ДТП с наездом на табун лошадей в Башкирии. Происшествие случилось у деревни Атавды в Абзелиловском районе республики.

Пятеро подростков решили покататься на иномарке Daewoo Nexia, но сидевший за рулём не справился с управлением, и машина врезалась в табун лошадей. В результате двое 16-летних юношей погибли на месте, один 15-летний подросток умер в больнице, сообщает РИА Новости.

Две 16-летние девочки, находившиеся в машине, получили травмы и доставлены в больницу. На данный момент полицейские выясняют, кому принадлежит автомобиль, как за его рулём оказался подросток и кто является владельцем лошадей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пять человек стали жертвами аварии, которая произошла на трассе Краснодар — Ейск в Каневском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.