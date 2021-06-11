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Происшествия

Три человека погибли при пожаре в Якутске

05:10, 13 июня 2021
Фото: 54.mchs.gov.ru

В результате пожара в частном доме в Якутске погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

По данным спасателей, инцидент произошёл в воскресенье, 13 июня, в 05:51 по местному времени. Пожар вспыхнул в частном доме на улице Луговая. На момент прибытия пожарного расчёта огонь также перекинулся на гараж. Площадь возгорания уточняется.

По предварительным данным, в доме находились четыре человека. В настоящее время на месте происшествия найдены фрагменты трёх тел.

На месте работают психолог и дознаватели из регионального управления МЧС России.

К тушению пожара привлекалось 54 человека и 14 единиц техники.

Ранее стало известно о том, что три частных жилых домах загорелись в Новгородской области.

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