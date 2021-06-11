Три человека погибли при пожаре в Якутске

В результате пожара в частном доме в Якутске погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).
По данным спасателей, инцидент
По предварительным данным, в доме находились четыре человека. В настоящее время на месте происшествия найдены фрагменты трёх тел.
На месте работают психолог и дознаватели из регионального управления МЧС России.
К тушению пожара привлекалось 54 человека и 14 единиц техники.
Ранее стало известно о том, что три частных жилых домах загорелись в Новгородской области.