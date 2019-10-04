https://static.news.ru/photo/88f9b86a-e6f6-11e9-b360-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Москве произошли три автоаварии с участием такси на отрезке примерно в 2 км на проспекте Мира.

Все ДТП произошли вечером в пятницу, 4 октября, на промежутке между станциями метро «Сухаревская» и «Рижская». В первой аварии столкнулись четыре машины, во второй — три, в последней — не менее трех, сообщает РИА Новости .

В результате столкновений никто не пострадал. В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.

Как ранее писал News.ru, на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии большегрузная машина опрокинулась.