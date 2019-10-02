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Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребёнка в регионе Геннадий Прохорычев.

По словам омбудсмена, директор остановил школьника и забрал у него топор, который был у него в рюкзаке. Как утверждает Прохорычев, подросток шёл в школу с агрессивными намерениями. С подростком целый...