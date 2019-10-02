На внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии большегрузная машина опрокинулась.
По данным News.ru, инцидент произошёл в районе съезда на 1-й Сетуньский проезд.
По предварительным данным в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) никто не пострадал.
На месте аварии работают экстренные службы, устанавливаются причины произошедшего.
Ранее News.ru писал о том, что водитель грузового автомобиля совершил наезд на крокодила. Инцидент произошёл в Пушкинском районе Московской области. Рептилия внезапно вышла на проезжую часть в одном из сёл, расположенных недалеко от Ярославского шоссе. Животное погибло.
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