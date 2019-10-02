Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

На внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии большегрузная машина опрокинулась.

По данным News.ru, инцидент произошёл в районе съезда на 1-й Сетуньский проезд.

По предварительным данным в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) никто не пострадал.

На месте аварии работают экстренные службы, устанавливаются причины произошедшего.

Ранее News.ru писал о том, что водитель грузового автомобиля совершил наезд на крокодила. Инцидент произошёл в Пушкинском районе Московской области. Рептилия внезапно вышла на проезжую часть в одном из сёл, расположенных недалеко от Ярославского шоссе. Животное погибло.

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