Топ-менеджера крупной фирмы задержали в Москве с крупной суммой и кокаином

https://static.news.ru/photo/d283b61c-5738-11eb-9f24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Топ-менеджер известной компании, которая в том числе специализируется на товарах для гигиены младенцев, был задержан после ДТП в Москве с почти 100 млн рублей и кокаином.

54-летний Григорий Неменов врезался на своём автомобиле Mercedes GLS 350 в отбойник на развязке МКАД — Ленинградское шоссе. Прибывшим на место полицейским он объяснил, что ему стало плохо за рулём из-за хронического заболевания.

Между тем, по словам свидетелей происшествия, водитель вёл себя странно и неадекватно оценивал обстановку, передаёт РЕН ТВ.

При себе у мужчины был пакетик с белым порошком, который оказался кокаином, и 97 млн рублей. Топ-менеджер заявил, что наркотики остались после новогодних праздников, а деньги он честно заработал.

В отношении Неменова было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Московский суд постановил отправить Аллу Лалетину, занимавшую ранее пост директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению в корпорации «Ростех», под домашний арест на два месяца. Бывшую сотрудницу Ростеха обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Обвинение просило Головинский суд заключить обвиняемую под стражу, однако судья отклонил ходатайство об аресте. Домашний арест Лалетиной продлится до 8 февраля. Лалетину подозревают в хищении более 1 млн рублей во время работы к госкорпорации, писал NEWS.ru.