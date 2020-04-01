Тело женщины со следами укусов собак обнаружили в Петербурге

В Петербурге на территории промышленной базы нашли тело женщины. Вероятно, её искусали собаки. Об этом сообщает пресс-служба городского управления СК.
Погибшую обнаружили в Московском районе города. Проводится доследственная проверка. Обстоятельства её гибели уточняются.
NEWS.ru писал, что в Стерлитамаке мужчина расправился с соседкой собакой, когда животное перескочило через забор. Он ударил собаку ножом. Перед этим на соседского питомца напала собака мужчины.
Ранее в Приморском крае следователи начали проверку из-за сообщения о нападении стаи бездомных собак на ребёнка во Владивостоке. В местных СМИ написали, что инцидент произошёл 29 февраля на улице Нейбута во Владивостоке.
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