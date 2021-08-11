Тело пропавшего россиянина Макара Рагина найдено в Турции

Тело 20-летнего петербуржца Макара Рагина, уехавшего в июле отдыхать в Турцию, найдено на острове Бургазада под Стамбулом. Рядом обнаружена сумка с документами россиянина, сообщает РИА Новости.

Тело Рагина было найдено в районе скал, попасть туда полицейские смогли только по морю. В сумке находилась фотокопия паспорта. Тело было опознано и направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Поиски россиянина продолжались две недели. Макар Рагин прилетел в Стамбул 16 июля из Вильнюса, где обучался в Польско-литовской академии компьютерных наук. Вернуться в Литву молодой человек должен был 29 июля, но он не вышел на связь. Родителя Макара обратились в полицию, они предположили, что их сын задержан вместе с мигрантами и находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что следы пропавшего в Турции студента Макара Рагина нашли на Принцевых островах. Отмечается, что последний раз его видели на торговой площади.