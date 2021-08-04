Отец пропавшего в Турции студента рассказал, где его видели в последний раз

Следы пропавшего в Турции студента Макара Рагина нашли на Принцевых островах. Отмечается, что последний раз его видели на торговой площади. Об этом телеканалу «360» рассказал отец студента Фёдор Рагин.

Макара увидели в 100 метрах от отеля, у одного из стендов с очками. Они внимательно следили за новостями, за поисковой кампанией, даже искали постеры о розыске, поэтому они были в курсе, — сообщил отец студента.

По словам местного жителя, который позвонил отцу, парень не был похож ни на местного, ни на туриста и стоял около стенда с очками с отсутствующим взглядом. Однако до сих пор неясно, были ли молодой человек пропавшим студентом или нет. На сегодняшний день полиция осматривает записи с камер наблюдения.

В последний раз полиция смогла отследить путь Макара 28 июля, когда парень направлялся к парому до Принцевых островов. После чего он вышел на острове Бююкаде. Там с ним что-то случилось, ведь телефон юноши был доступен ещё пару дней. Сообщения доходили до него, но так и не были прочитаны, рассказал Фёдор Рагин.

Также в Турцию прилетел дедушка Макара. В поисках семье помогает местная полиция и консульство.

Ранее стало известно, что шестилетний мальчик, потерявшийся в Челябинской области, найден живым. Пропавшего мальчика нашёл лесник. Ребёнок находился примерно в трёх километрах от заимки «Плотникова», где проживает с родственниками.