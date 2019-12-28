https://static.news.ru/photo/e97e0a94-29a7-11ea-8d67-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В номере отеля в центре Москвы было обнаружено тело девушки, одетой в наручники для ролевых игр.

По информации РЕН ТВ, труп был пристёгнут рукой к спинке кровати. Однако следов насильственной смерти при предварительном осмотре не обнаружено. Номер был оформлен на сутки на имя 27-летней погибшей. Правоохранители выясняют обстоятельства её смерти.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве найдено тело 33-летнего мужчины. Смерть наступила больше полугода назад, однако скелет обнаружили только сейчас.