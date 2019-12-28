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В Москве найдено тело 33-летнего мужчины. Смерть наступила больше полугода назад, однако скелет обнаружили только сейчас.

Прохожие заметили останки около гаражей на улице Воронежской. Специалисты считают, что мужчина умер в мае или июне этого года. Обстоятельства случившегося выясняются. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, передаёт РЕН ТВ.

Как писал NEWS.ru, в Калининском районе Санкт-Петербурга был обнаружен труп мужчины. Его обнаружили прохожие. В настоящий момент труп направили в морг для установления причины смерти, по данному факту проводится проверка.