Танкер с нефтью подорвался у берегов Саудовской Аравии

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Принадлежащий Греции танкер с нефтью подорвался на мине у берегов Саудовской Аравии. Об этом, ссылаясь на полученные сведения, 25 ноября сообщили американские журналисты.

Отмечается, что нефтяной танкер подорвался на мине неподалёку от границы с государством Йемен. В результате инцидента судно было повреждено. Никто из представителей экипажа не пострадал.

К настоящему моменту на борт уже поднялись саудовские эксперты. Они займутся выяснением деталей произошедшего. Между тем Эр-Рияд пока не подтвердил факт инцидента, передаёт американская телекомпания ABC.

Ранее, 24 октября, в Азовском море подорвался танкер «Генерал Ази Асланов». Он следовал из нейтральных вод Чёрного моря, когда началось возгорание взрывоопасной смеси груза — легковоспламеняющейся жидкости «Нафта». Ночные поиски трёх моряков с повреждённого судна «Генерал Ази Асланов» результатов не принесли. При этом в Росморречфлоте не стали оценивать шансы найти их живыми.

Как сообщал NEWS.ru, судно получило пробоину размером от 5 метров до 12 метров в результате взрыва.