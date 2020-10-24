СМИ: танкер в Азовском море получил пробоину размером до 12 метров

https://static.news.ru/photo/6d35c99c-169e-11eb-b1ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Морспасслужба/ТАСС

Пробоину размером от 5 метров до 12 метров получил танкер «Генерал Ази Асланов» в результате взрыва, произошедшего накануне. Из-за этого судно накренилось на правый борт, сообщили в экстренных ведомствах Краснодарского края.

В результате взрыва образовалась пробоина размерами от 5 до 12 м, крен на правый борт, разлива нефтепродуктов нет, — цитирует сообщение профильных служб ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что спасатели доставили в порт Кавказ шесть спасённых с грузового судна членов экипажа. Ещё четверо находятся на борту буксира «Меркурий».

Накануне Следком РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности после инцидента в Азовском море с танкером «Генерал Ази Асланов», рассказала старший помощник главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

По информации СК РФ, ЧП произошло 24 октября 2020 года в 18:30 в Азовском море. Танкер следовал из нейтральных вод Чёрного моря, когда началось возгорание взрывоопасной смеси груза — легковоспламеняющейся жидкости «Нафта». Ночные поиски трёх моряков с повреждённого судна «Генерал Ази Асланов» результатов не принесли. При этом в Росморречфлоте не стали оценивать шансы найти их живыми.

Судно «Меркурий» взяло на буксир «Генерала Ази Асланова». Они начали движение в район якорной стоянки. На танкере установлен насос, который позволяет ему оставаться на плаву и не допускает разлива топлива. К танкеру из порта Кавказ следует аварийно-спасательная группа, чтобы обследовать дно судна. Пробоину танкер получил выше ватерлинии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что запись переговоров сотрудников МЧС с экипажем танкера, где произошёл взрыв, появилась в Сети.