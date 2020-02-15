https://static.news.ru/photo/c548ba10-5072-11ea-8366-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 74.mchs.gov.ru

Таксист в Челябинске сбил трёх мальчиков, перебегавших дорогу на красный свет. Двое детей отделались синяками, одного отправили в реанимацию.

ДТП произошло на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чайковского. Имеется запись происшествия с камер видеонаблюдения, сообщает URA.RU.

Дети успели перебежать половину дороги через поток автомобилей, но один из водителей не успел среагировать и наехал на мальчиков. Обстоятельства происшествия выясняет ГИБДД.

Ранее NEWS.ru сообщал, что несовершеннолетний пешеход попал под машину на юге столицы. В результате ДТП ребёнок получил травмы.