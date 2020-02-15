Таксист в Челябинске сбил трёх мальчиков, перебегавших дорогу на красный свет. Двое детей отделались синяками, одного отправили в реанимацию.
ДТП произошло на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чайковского. Имеется запись происшествия с камер видеонаблюдения,
Дети успели перебежать половину дороги через поток автомобилей, но один из водителей не успел среагировать и наехал на мальчиков. Обстоятельства происшествия выясняет ГИБДД.
Ранее NEWS.ru сообщал, что несовершеннолетний пешеход попал под машину на юге столицы. В результате ДТП ребёнок получил травмы.
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