«Такие молодые и мёртвые»: стали известны подробности ДТП в Самаре

https://static.news.ru/photo/8d63e37a-8d86-11eb-a87b-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/dtp_163

Полиция Самары расследует ДТП, в котором погибли три человека и столько же пострадали. 24 марта примерно в 23:00 мск на улице Фрунзе каршеринговый автомобиль врезался в карету скорой помощи.

Журналисты выяснили, что все погибшие были хорошими друзьями. По данным МВД, 20-летний водитель Volkswagen Polo, двигаясь с превышением скорости, не справился с управлением и врезался в припаркованный у края проезжей части «Луидор» скорой помощи. Местные жители согласны, что Volkswagen двигался слишком быстро. Очевидцы говорят, что скорость машины непосредственно перед аварией составляла около 130 километров в час, пишет «КП-Самара».

За рулём был студент Денис У. Погибшие — 19-летний Анатолий М. и 21-летний Дамир Н. Ещё два пассажира Volkswagen — 21-летний Дмитрий Ш. и 20 летний Максим Н. находятся в коме. Пострадал и 53-летний Андрей А., водитель «Луидора», однако ему удалось избежать серьёзных травм.

Это всё ребята из Челно-Вершин, хорошие, позитивные парни. Они увлекались киберспортом, даже своя команда у некоторых из них была. Незадолго до случившегося ребята даже выложили в сторис совместное фото — они находились в гостях и, видимо, куда-то собирались, — рассказал знакомый погибших.

Жители Челно-Вершинского района с трудом могут осознать случившееся. Многие знают погибших друзей с детства.

Такие молодые и мёртвые. Так не должно быть! Это уже не первый случай за последнее время. Очень жаль всех! Страшно представить, что сейчас чувствуют их родные, — поделились эмоциями земляки жертв ДТП.

На месте ДТП работал прокурор Самарского района Сергей Панюшкин. Надзорное ведомство проведёт проверку случившегося и даст оценку состоянию дороги в районе аварии. При наличии оснований некоторых должностных лиц привлекут к ответственности. Не исключено возбуждение уголовного дела.

Ранее NEWS.ru писал о ДТП в Башкирии, в котором пострадали пятеро школьников.