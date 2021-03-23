Пятеро школьников пострадали в результате ДТП в Башкирии

https://static.news.ru/photo/7025283a-8c6b-11eb-b7fd-96000091f725_660.jpg Фото: Инцидент Башкортостан/vk.com

В Башкирии пятеро учащихся 5–8-х классов получили травмы в результате столкновения легкового и грузового автомобилей. Все пострадавшие госпитализированы.

Инцидент произошёл утром 24 марта в Зилаирском районе республики. Дети находились в легковом автомобиле, который вёз их из села Япарсаз в населённый пункт Матраево в школу. По предварительным данным, виновником аварии является водитель легковушки, который не уступил путь грузовику при выезде на главную дорогу.

Трое пострадавших детей доставлены в Зилаирскую центральную районную больницу. Медики оценили их состояние как средней тяжести. Ещё двоих школьников госпитализировали в больницу города Сибай. Они находятся в тяжёлом состоянии, сообщает MK.RU.

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