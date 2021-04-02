Супруг пострадавшей в аварии с Билом не готов говорить о компенсации

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Супруг консультанта Государственной думы Марии Артёмовой, которая серьёзно пострадала в аварии с блогером Эдвардом Билом в Москве, пока не готов говорить о компенсации. Об этом 3 апреля в разговоре с журналистами рассказал адвокат Валерий Бородин, который представляет интересы пострадавшей стороны.

Когда я беседовал со своим доверителем об этом, он находился в очень подавленном состоянии. Я задавал ему вопрос о компенсации от виновника ДТП, а в ответ он сообщил, что ему ничего не нужно, он хочет, чтобы всё было по закону. Пока моему доверителю необходимо отойти от полученного шока, чтобы обсуждать это, — цитирует Бородина ТАСС.

Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на Смоленской площади в Москве накануне. В результате ДТП тяжёлые травмы получила консультант Государственной думы Мария Артёмова. Бил признал свою вину в аварии.

Позднее блогер также уточнил, что именно он был за рулём во время аварии. Как рассказал его адвокат, мужчина сожалеет о случившемся и готов оказать помощь пострадавшей.

Как ранее передавал NEWS.ru, в ближайшее время ЛДПР внесёт в Государственную думу законопроект, согласно которому у пьяных водителей или жёстких нарушителей будут конфисковывать их транспортные средства. Об этом рассказал лидер фракции Владимир Жириновский, комментируя ДТП с участием блогера Эдварда Била, произошедшее в центре столицы.