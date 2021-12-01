Сухогруз затонул в Японском море после выхода с углём из Находки

Сухогруз под флагом Панамы, вышедший из порта Находка в японский порт Кинуура, затонул в Японском море. Сухогруз был загружен углём, на борту находились 18 членов экипажа, сообщает телеканал NHK.
Судно
Всех потерпевших крушение уже доставили на берег. Уточняется, что они в момент крушения судна сумели перебраться с него на спасательный мотобот. Причиной крушения называют шторм, который на данный момент бушует в Японском море.
Ранее в Приморье у берегов Находки переломился пополам контейнеровоз Rise Shine. Известно, что судно ходит под флагом Панамы. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия с иностранным судном в Японском море.