Сухогруз затонул в Японском море после выхода с углём из Находки

Сухогруз под флагом Панамы, вышедший из порта Находка в японский порт Кинуура, затонул в Японском море. Сухогруз был загружен углём, на борту находились 18 членов экипажа, сообщает телеканал NHK.

Судно подало сигнал бедствия вечером 1 декабря, находясь в 380 километрах от префектуры Симанэ. Все находившиеся на борту судна являются гражданами Вьетнама. Прибывший на место происшествия сторожевой корабль береговой охраны Южной Кореи сумел спасти 17 моряков, один пропал без вести. Поиски ведёт японская береговая охрана.

Всех потерпевших крушение уже доставили на берег. Уточняется, что они в момент крушения судна сумели перебраться с него на спасательный мотобот. Причиной крушения называют шторм, который на данный момент бушует в Японском море.

Ранее в Приморье у берегов Находки переломился пополам контейнеровоз Rise Shine. Известно, что судно ходит под флагом Панамы. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия с иностранным судном в Японском море.