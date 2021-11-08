В Приморье началась операция по спасению переломившегося контейнеровоза

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В Приморье у берегов Находки началась операция по спасению переломившегося пополам контейнеровоза Rise Shine. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию дежурного аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

Идёт спасательная операция, — сообщил собеседник агентства.

По данным дежурного, на борту судна находятся контейнеры, информация об их содержимом отсутствует.

Известно, что судно ходит под флагом Панамы. Его длина составляет 101 метр, ширина — 19 метров.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия с иностранным судном в Японском море. По данным ведомства, экипаж состоит из 14 человек, граждан РФ среди них нет.

Ранее сообщалось, что российское судно задержали в Дании по иску канадской компании.