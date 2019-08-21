https://static.news.ru/photo/da13363e-c402-11e9-8516-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl, via imago-images.de/Global Look Press

Трое студентов из России пострадали при взрыве баллона с газом в гостевом доме в немецком Хитцаккере. Молодые люди получили серьёзные ожоги.

Пострадавшие принимали участие в культурно-образовательном проекте Future Spaces. После инцидента их на вертолёте доставили в ближайший госпиталь в Гамбурге, сообщает « Царьград ». Известно, что 18-летний Александр Юрченко получил ожоги 22% тела, 24-летний Николай Бахалханов — ожоги 50% тела, информируют немецкие СМИ, не говоря о личности третьего пострадавшего.

Они могут пробыть в клинике несколько недель.

Ранее News.ru писал, что как минимум 13 человек пострадали в ходе ЧП на пиротехническом шоу во Франции. Из-за неудачного запуска фейерверка они получили ожоги и оказались в больнице.