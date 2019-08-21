Трое студентов из России пострадали при взрыве баллона с газом в гостевом доме в немецком Хитцаккере. Молодые люди получили серьёзные ожоги.
Пострадавшие принимали участие в культурно-образовательном проекте Future Spaces. После инцидента их на вертолёте доставили в ближайший госпиталь в Гамбурге, сообщает «
Они могут пробыть в клинике несколько недель.
Ранее News.ru писал, что как минимум 13 человек пострадали в ходе ЧП на пиротехническом шоу во Франции. Из-за неудачного запуска фейерверка они получили ожоги и оказались в больнице.