Во Франции жандармы вмешались в семейный спор и едва не погибли

https://static.news.ru/photo/1604087c-c11c-11eb-bd7e-96000091f725_660.jpg Фото: Gerard Bottino/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Жандармы в ночь на воскресенье были вынуждены вмешаться в семейный спор и едва не погибли — вооружённый мужчина несколько раз выстрелил в их сторону, после чего скрылся с места преступления. Во французской коммуне Ларден-Сен-Лазар (департамент Дордонь) ведётся спецоперация по поиску стрелка, передаёт телеканал BFM со ссылкой на источники в полиции.

Полицейский патруль был вызван ночью в квартиру, где случился семейный конфликт на почве ревности. Согласно имеющейся информации, вооруженный 30-летний мужчина напал на нового возлюбленного своей бывшей девушки, после чего его видели жители на улицах коммуны с оружием в руках.

На место оперативно прибыли жандармы, однако мужчина, вероятно, не хотел быть задержанным. Увидев правоохранителей, он несколько раз выстрелил в их сторону, после чего скрылся с места преступления.

В настоящий момент полиция ищет стрелка — жителей просили не покидать дома. В операции по поиску подозреваемого задействованы более 200 военных и жандармов, а также два вертолёта, сообщил префект Дордони в Twitter .

Ранее сообщалось, что в Сочи произошёл дорожный конфликт, сопровождавшийся стрельбой из охолощённого, по предварительным данным, оружия. Полиция разыскивает участников инцидента. Проводится проверка инцидента.