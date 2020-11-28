Сто человек эвакуированы из-за крупного пожара в подмосковных Химках

https://static.news.ru/photo/f77a9f14-31ed-11eb-972b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Кровля двух пятиэтажных домов в Химках горит утром 29 ноября на площади 500 кв.м., сообщили в областном управлении МЧС.

Пожар произошёл на улицах Маяковского (дом 8/12) и Пролетарская (дом 12/8), наблюдается задымление. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит кровля по всей площади, передаёт ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах региона.

Уточняется, что дома жилые, кирпичные, кровля — металл по дереву.

Эвакуированы сто человек, тушат пожар 24 единицы техники и 78 человек. Причины произошедшего на данный момент не установлены. Информация о пострадавших уточняется.

Как писал NEWS.ru, 28 ноября жертвой вспыхнувшего в Новосибирске пожара стала женщина, пытавшаяся, по предварительным данным, спасти людей из загоревшейся сауны в двухэтажной подвальной гостинице.

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