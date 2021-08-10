Стали известны подробности ЧП с кислородом в больнице Владикавказа

Девять человек, погибшие в результате поломки кислородной системы в больнице Владикавказа, были взрослыми. Их возраст — от 47 до 85 лет, это восемь мужчин и одна женщина, сообщает РЕН ТВ.

Все они находились на аппаратах ИВЛ, их состояние оценивалось как крайне тяжёлое. Причиной смерти пациентов с коронавирусом стала именно остановка подачи кислорода из-за аварии на линии, идущей под землёй в отделение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели девяти человек. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших смерть людей.

Ранее прокуратура и Росздравнадзор объявили о проведении проверок по линии своих ведомств после ЧП в больнице Владикавказа. В медучреждении из-за прорыва трубы с кислородом погибли девять человек.